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«مسكوا كل مكان بجسدي».. فيديو صادم لهتك عرض مشهورة سعودية في مكان عام

قصة-التحرش-في-ليان-عبدالله-في-موسم-الرياض-كاملة11
تحرش بفتاة سعودية
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Teads
الأحد، 30-10-2022 12:59 م


أحدث مقطع فيديو صادم تم تداوله في السعودية حالة جدل بين الجميع، حيث وثق لحظة التحرش بفتاة تحسسوا فيه جميع جسدها – حسب قولها-.
من جانبه أعلن الأمن السعودي، القبض على 3 أشخاص بتهمة التحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.

وفي بيان له، أوضح جهاز الأمن العام السعودي أن شرطة منطقة الرياض ضبطت "3 أشخاص لتحرشهم بامرأة في أحد الأماكن العامة".

وأضاف البيان أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "لحظة التحرش" بالمؤثرة الاجتماعية، ليان عبد الله، في منطقة البويفارد في العاصمة الرياض، القريبة من فعاليات موسم الرياض.

وقالت الفتاة إن المعتدين عليها كانوا "يمسكوني بكل مكان"، متسائلة: "الواحد جاء ينبسط ولا يتحرشون فيه".
شاهد الفيديو بالضغط هنا .
فيديو آخر هنا .
 

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