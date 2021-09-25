نشر الإعلاميمحمود سعد ، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه داخل سيارته يتجول في شوارع القاهرة، ويتفاعل
مع جمهوره ومحبيه.
وظهر محمود سعد، في الفيديو الذي نشره عبر فيسبوك، يعلن لجمهوره
توقف برنامجباب الخلق الذي كان يذاع عبر قناة النهار الفضائية، وأكد لجمهوره أنه سوف
يستمر في التواصل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي وسائل السوشيال
ميديا.
وقال أن وقف البرنامج لا يتعلق بمشكلة مع البرنامج أو
القناة ولا أي شئ، ولكنه انتهى فقط.
وتسائل متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد
المتابعين :" والله خبر محزن جداً... لان البرنامج هادف و ليه قيمة ومحتوى
مفيد للمجتمع وسط البرامج التافهة اللي في اغلب القنوات.. لكن كمل هنا ومتابعينك".