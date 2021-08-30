محمد رشاد يفاجئ الجميع بتعليق صادم على وقف برنامج طليقته مي حلمي وترد

الإثنين، 30-08-2021
03:09 م
فاجأ المطرب محمد رشاد
، الجمهور بتعليقه على أزمة طليقته المذيعة مي حلمي
،
بشكل غير مباشر، بعد قرار منعها من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.
ونشر رشاد فيديو علي صفحته في “فيسبوك” وهو يغني جزءاً من أغنيته الشهيرة،
قائلاً “أنا مش شمتان لكن من حقي إني أفرح إنك زعلان، أول ما ندمت عرفت إنك زينا
إنسان، بتحس وليك قلب يحاسبك.. ترجع ندمان”، وهو ما اعتبره البعض أنها رسالة مبطنة
لمي حلمي
.
كما كتب منشوراً آخر، وقال “كم هي جميلة مرحلة النضج، عندما لا يهمك الرد
المتأخر، ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص”.
وأضاف “ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئا لا يخصك، تصل للاكتفاء بنفسك
وعائلتك وعملك وأصدقائك، ولا تشعر بحاجتك للتبرير ولا تنتظر أعذاراً ولا أي شيء
آخر”.
في المقابل قامت مي حلمي
بالرد عبر “ستوري إنستجرام”، وكتبت “زانق نفسك في
أي حاجة.. خوديني معاكي لا أموت نفسي”، وهو ما اعتبره البعض رداً على رشاد الذي
انفصل عنها في أغسطس 2020، بعد زواج لم يدم أكثر من عام.