الهاجس الأكبر في رئتيه.. مستشار الرئيس يكشف تطورات حالة وائل الإبراشي

الثلاثاء، 14-09-2021
09:11 ص
كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس
للشئون الصحية، آخر تطورات
الحالة الصحية للإعلامي
وائل الإبراشي.
وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم
سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الإعلامي
وائل الإبراشي
يتلقى علاجه بعد تعافيه من فيروس كورونا
معقبا: "هناك متابعة له حتى يمن الله
عليه بالشفاء".
وأشار الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس
للشئون الصحية، إلى أن العلاج
يتوقف على تطورات الحالة والاستجابة للعلاج، موضحا أنه لا يمكن تحديد مدة معينة
للعلاج، متابعا: "ندعو الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".
كما كشف الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا
، تفاصيل
الحالة الصحية للاعلامي وائل الإبراشي، قائلا "حالته الصحية في تحسن ملحوظ
وتحليلات كورونا
الذي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية
إصابته بفيروس كورونا
".
وتوقع الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا
، خلال
مداخلة هاتفية مع الإعلامي
خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع
على قناة القاهرة والناس، أنه في القريب العاجل سيعود الاعلامي وائل الإبراشي
لتقديم برنامجه ومحبينه من المصريين إلى الشاشة.
وأكد الدكتور حسام حسني، أن قوة الرئتين واستعاداتهما لحالتهما وتعافي
نسيجها هو الهاجس الأكبر، قائلًا: أن الابراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في
القريب العاجل إلى شاشته.
في المقابل، قال الاعلامي خيري رمضان، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الاعلامي
وائل الابراشي، من وقت قريب، قائلًا: أن صوته كويس جدًا ومختلف عن المرحلة السابقة،
ولديه شهيق وزفير مرتاح والجمل متصلة.