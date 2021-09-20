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«اطردوا غانم القحطاني من السعودية» يتصدر الترند في المملكة

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غانم القحطاني
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الإثنين، 20-09-2021 10:27 ص

تصدر هاشتاج من قبل السعوديين يطالب بطرد الإعلامي الرياضي غانم القحطاني من المملكة، وهو ما تفاعل معه كثيرين.
وصعد هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "#طفح_الكيل_اطردوا_غانم_القحطاني"،و الذي اصبح حديث السوشيال ميديا من خلال الهجوم العنيف الذي شنه السعوديون عليه.
واتهم الجمهور الإعلامي الرياضي بأنه متعصب جداً لـ نادي النصر السعودي مما يسبب مشكلة لمشجعي الفرق الثانية معه وحتى مع مشجعي نادي النصر نفسه الذين طلبوا منه ان يخفف من هجومه وآرائه العنيفة مشيرين انه بتعصبه يهدم ما عمله النادي على ينائه طوال سنوات عديدة من التعب للوصول الى ما هو عليه.


 

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