شريف مدكور عن عدم زواجه حتى الآن: مش قدها

الثلاثاء، 14-09-2021
09:02 م
كشف
الإعلامى شريف مدكور
، عن سبب عدم زواج
ه حتى الآن من خلال رسالة عبر حسابه الشخصى على
موقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك”.
وكتب
الإعلامي شريف مدكور
، اللى مش قد الجواز والخلفة بلاش .. منهم أنا شخصيا مش قد المسئولية
دى.
على
الجانب الآخر ، قال الإعلامي شريف مدكور
: كنت في شهر إجازة بسبب وعكة صحية وهي فيروس aفي الكبد "الصفرا " ، مؤكدا ان أعراض الإصابة بالصفراء
تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا .
وأضاف
مدكور خلال برنامجه "شارع شريف "المذاع علي قناة " الحياة" ، أن
اعراض الصفراء عبارة عن سخونية وصداع وتكسير في الجسم ، لافتا الي ان علاج هذا المرض
يتطلب المكوث في السرير لمدة 21 يوما .
والصفراء
هي حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر بسبب
ارتفاع مستوى البيليروبين، وهو صبغة صفراء.