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شريف مدكور عن عدم زواجه حتى الآن: مش قدها

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شريف مدكور
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الثلاثاء، 14-09-2021 09:02 م

كشف الإعلامى شريف مدكور ، عن سبب عدم زواجه حتى الآن من خلال رسالة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك”.
وكتب الإعلامي شريف مدكور، اللى مش قد الجواز والخلفة بلاش .. منهم أنا شخصيا مش قد المسئولية دى.
على الجانب الآخر ، قال الإعلامي شريف مدكور: كنت في شهر إجازة بسبب وعكة صحية وهي فيروس aفي الكبد "الصفرا " ، مؤكدا ان أعراض الإصابة بالصفراء تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا .
وأضاف مدكور خلال برنامجه "شارع شريف "المذاع علي قناة " الحياة" ، أن اعراض الصفراء عبارة عن سخونية وصداع وتكسير في الجسم ، لافتا الي ان علاج هذا المرض يتطلب المكوث في السرير لمدة 21 يوما .
والصفراء هي حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر بسبب ارتفاع مستوى البيليروبين، وهو صبغة صفراء.
 

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