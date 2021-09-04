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رانيا يوسف تتهم إعلامي شهير بالتحرش بها والأخير يطلب تعويض 5 مليون

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رانيا يوسف
Native
السبت، 04-09-2021 12:12 م

تستكمل اليوم السبت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، والذي ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.
الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف نصت على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك تعويضا عما بدر من الفنانة رانيا يوسف من سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعى .
وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها.

 

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