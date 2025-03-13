ما حدث صـ.ـادم.. هتـ.ـك عرض محامية في الشارع

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الخميس، 13-03-2025 12:27 م

 

قضت الدائرة 9 مستأنف جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بمنطقة بين السرايات في الدقي، بالسجن المشدد 3 سنوات في واقعة اتهامه بهتك عرض محامية في الشارع بمنطقة العمرانية بالجيزة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم 10896 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 4876 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، فقد قام المتهم "م.ح.ح" بالاعتداء على المجني عليها "أ.ح." بالقوة، حيث استغل تواجده في الشارع وأقدم على لمس مناطق حساسة من جسدها رغمًا عنها.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليها "أ.ح." ـ محامية ـ وأكدت في أقوالها إنها حال سيرها في الشارع رفقة طفليها لقضاء طلباتها، تفاجأت بقيام المتهم بالتحرش بها لفظيًا ويعترض طريقها ويقوم بالإمساك من مناطق عفتها قاصدًا هتك عرضها أمام أطفالها فاستغاثت بالأهالي الذين لم يتمكنوا من القبض على المتهم.

وبناءً على تقرير النيابة العامة، أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المتهم لما ارتكبه من فعل مشين.

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