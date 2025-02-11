واقعة صـ.ـادمة.. اغتـ.ـصبوه حتى الموت (صور)

تلقت بوبي كوان أسوأ خبر يمكن أن تتخيله عندما أبلغتها الشرطة بأن شريكها ووالد أطفالها، كالوم سيمبسون، قد قُتـ.ـل بطريقة وحشـ.ـية على يد شخصين لم يكن يعرفهما من قبل.

كالوم، البالغ من العمر 24 عامًا، ذهب في ليلة عادية لكنه لم يعد أبدًا، بعدما دسّ له القاتلان، ديلان بريستر وكاميرون آلان، المخدرات في مشروبه قبل أن يقيّداه ويعتديا عليه جنسيًا بينما كان فاقدًا للوعي.

بوبي، التي وضعت طفلتهما الأخيرة قبل 11 يومًا فقط من المأساة، أصبحت الآن أمًا وحيدة لأربعة أطفال، وتحاول مواجهة الصدمة التي غيرت حياتها إلى الأبد.

في ليلة 2 نوفمبر 2021، ذهب كالوم لزيارة صديق، لكنه انتهى به الأمر في شقة بريستر، حيث كان الأخير يحتفل برفقة آلان. دون علمه، دسّ القاتلان المخدرات في شرابه، ما جعله غير قادر على المقاومة.

وبدلًا من تقديم المساعدة، ارتكب المجرمان جريمتهما المروعة، حيث تم العثور لاحقًا على تسجيلات صادمة تُظهر اعتداءهما عليه بينما كان يحتضر. في صباح اليوم التالي، عندما أدركا أنه لم يعد يتحرك، أخفيا المخدرات قبل الاتصال بالطوارئ، لكن الأوان كان قد فات.

حكم بالسجن المؤبد

بعد محاكمة استمرت لأشهر، أدانت المحكمة العليا في دندي، اسكتلندا، بريستر (28 عامًا) وآلان (21 عامًا) بجرائم الاغتصاب والقتل، وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة. بريستر سيقضي 23 عامًا على الأقل، بينما سيقضي آلان 19 عامًا قبل النظر في الإفراج المشروط.

خلال الجلسة، وصف القاضي الجريمة بأنها "مـ.ـروعة وغير مبررة"، مشيرًا إلى أن "لا شيء يمكن أن يعوّض أطفال كالوم عن فقدان والدهم في هذه الظروف الوحـ.ـشية".

"أتمنى أن يظلا في السجن للأبد"

بوبي، التي لا تزال تعاني من الصدمة، قالت: "لقد دمروا حياتنا، أتمنى أن يظلا في السجن إلى الأبد. كان كالوم أبًا رائعًا، ومحبًا لأطفاله. الآن كل ما تبقى منه هو صوته في دمى صغيرة يحتضنها أطفاله ليلاً".

وختمت حديثها بمرارة قائلة: "لا يوجد حكم في العالم يمكن أن يعيد لهم والدهم".







