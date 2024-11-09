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ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

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ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

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السبت، 09-11-2024 02:31 م
كشفت دراسة حديثة أن الماء يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، وخاصةً في حالة شربه على الريق يوميًا، حيث وجد الباحثون أن "كمية صغيرة من الماء (200 مل) كانت كافية لتخفيف الشعور بالعطش وتخفيف الغضب والتعب".
ووفقا للدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة"، فقد أظهرت النتائج أن شرب كمية أكبر (500 مل) ضروري لتحسين الذاكرة بشكل كبير جدا، كما أن شرب كميات أقل من ذلك لن يضفي أي تحسن على الحالة المزاجية أو الذاكرة.

واعتمدت الدراسة على عدم شرب المشاركين للماء لمدة 12 ساعة طوال الليل، ثم تم إعطاؤهم كميات متفاوتة منه لقياس الحالة المزاجية والذاكرة ومستويات العطش.
وينصح الخبراء بالحرص على وجود إبريق من الماء بجوار السرير للمحافظة على روتين الشرب يوميا عند الاستيقاظ، لافتين إلى أن شرب كميات كافية من الماء خلال النهار يساعد في الحصول على نوم أكثر راحة في الليل.

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