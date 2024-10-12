4 فئات ممنوعة من الحصول على لقاح الأنفلونزا

السبت، 12-10-2024
06:33 ص
اوضح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أهمية لقاح الأنفلونزا
خاصة لبعض الفئات خاصة للأطفال والمرضى أصحاب الحساسية الصدر والأنف ومرضى السكر والحوامل والمرضعات وكبار السن، لما له من أهمية فى الحماية بصورة كبيرة من فيروس الأنفلونزا
الذى ينتشر مع بدء انخفاض درجات الحرارة.
وأشار إلى أنه بالرغم من أهمية اللقاح إلا أن هناك بعض الفئات ممنوعة من الحصول على اللقاح، منهم الأطفال تحت سن الـ 6 أشهر، والأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضى عن رد فعل تحسسى شديد من لقاح الأنفلونزا
، والأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض، والأشخاص الذين يعانون من متلازمة الشلل الرباعى .
أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا
يقدمن حماية ضد فيروسات الأنفلونزا
، حتى إذا أصبت بالأنفلونزا
وحصلت على التطعيم، فمن المرجح أن تكون الأعراض أخف ولا تدوم طويلاً.