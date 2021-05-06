الجمعة 07 مايو 2021
توقيت مصر 12:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من خادم الحرمين بمنح هؤلاء وسام الملك عبد العزيز

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

تصريح مفاجئ من وزارة الحج والعمرة عن حج هذا العام

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

بث مباشر.. الزمالك وسموحة في الدوري

«حمدوك» يُعلق على تهديد «السيسي» بالحرب بسبب سد النهضة

ADS
 

ماذا يحدث؟.. استقالة 3 مستشارين من الديوان الملكي الأردني

أرشيفية
أرشيفية
Native
الخميس، 06-05-2021 03:16 م محمد فضل
أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بصدور الإرادة الملكية السامية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار جلالة الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار جلالة الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.
 

إقرأ ايضا

إي وايان ميرتا

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

صورة

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إيكر كاسياس

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

أخبار متعلقة

الملك عبدالله

سجن فتاة أردنية بسبب"أبوي أحسن من الملك".. والملك يفاجئها

أرشيفية

بشر الخصاونة: الأمير حمزة لن يُحال إلى القضاء وهذا ما سيحدث معه