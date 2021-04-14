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سجن فتاة أردنية بسبب"أبوي أحسن من الملك".. والملك يفاجئها

الملك عبدالله
الملك عبدالله
 
الأربعاء، 14-04-2021 07:29 م محمد فضل
أثارت قضية الحكم على فتاة أردنية بالسجن بسبب عبارة “أبوي أحسن من الملك” الرأي العام في البلاد، إلا أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان له رأي أخر.

وكشفت الفتاة “أثير الدباس” في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها تلقت مكالمة هاتفية من الملك عبدالله الثاني بعد الحكم عليها.

وكتبت “أثير”: “أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقال لي بلسانه خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله”.

وأضافت “الدباس”: “أنا أفتخر بجلالة الملك كأب لكل أردني وأردنية”، وتابعت: “وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرًا لنا”.
 

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