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«آل الشيخ» يفاجئ الجميع بتغريدة عن الإخوان: كونوا على حذر وحيطة

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السبت، 17-07-2021 10:11 ص

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تحذيرًا هامًا من الإخوان المسلمين وخطورة الحركات الحزبية التي تتبعهم.
وقال”آل الشيخ” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” : “الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة”
وأضاف: “احذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسروريين وتصفهم بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير وتنفي عنهم كل شر”
وتابع: “هم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل فكونوا على حذر وحيطة”.
 

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