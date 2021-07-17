«آل الشيخ» يفاجئ الجميع بتغريدة عن الإخوان: كونوا على حذر وحيطة

السبت، 17-07-2021
10:11 ص
وجه
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تحذير
ًا
هامًا من الإخوان
المسلمين وخطورة الحركات الحزبية التي تتبعهم.
وقال”آل
الشيخ” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” : “الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان
لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة”
وأضاف:
“احذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسروريين وتصفهم
بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير وتنفي عنهم كل شر”
وتابع:
“هم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل فكونوا على حذر وحيطة”.