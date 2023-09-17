لميس الحديدي: محدش عارف متى ستنتهي أزمة انقطاع الكهرباء





قالت الإعلامية لميس الحديدي إن: "الرئيس السيسي اليوم كان واضحًا في قصة الكهرباء وهي الصراحة التي لم يستطع مسئول واحد الحكومة أن يتعامل بها في حديثه مع الناس".

أزمة العملة الصعبة والكهرباء

وأضافت خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون إي”: "أي تعامل من قبل الحكومة في أزمة الكهرباء ما عدا حديث الرئيس في المرتين السابقة والحالية سواء في حديثه عن أزمة العملة الصعبة أو الكهرباء هو تعامل حكومي مرتبك".

انقطاعات الكهرباء

ولفتت: "إحنا دلوقتي مش عارفين الكهرباء هتقطع ساعة ولا ساعتين ومتى سوف تنقطع ساعة ومتى ستنقطع ساعتين؟ هل لدينا أسباب؟ لا محدش عارف حاجة".

شفافية السيسي في مواجهة الحكومة

وتابعت: "الشفافية أهم عنصر لكي يعرف الناس ماذا يتوقعون؟ وماذا يمكن أن يتحملوا؟ لأنه موضوع يمس الناس جميعًا".

وأشارت: "الرئيس السيسي اليوم كان واضحًا ولم يتحدث كما هو الحال في مسئولي الوزراء وقالوا الماسورة والغاز ودرجة الحرارة الرئيس قال اليوم بوضوح وحقيقة أن ما يحدث هو جزء من الأزمة الاقتصادية والعملة الصعبة".

وأكملت: "ما يحدث أزمة موارد جزء من الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود.. والمواطنين بقالهم شهر ونصف يعيشون بلا شرح من الحكومة".

وأردفت: "لا تستطيع كحكومة أن تطلب من الناس التحمل دون أن تكون شفافًا معهم دون أن تقول الحقيقة، واليوم الرئيس هو من يقول الحقيقة بكامل الشفافية".

وواصلت: "محتاجين شفافية من قبل الحكومة كشفافية الرئيس شفاف وعلى الحكومة أن تكون بنفس قدر المسئولية والشفافية التي يتحدث بالرئيس".

ووجه الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 بدلا من 300 جنيه.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.