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كولر يعلن رحيل لاعب الأهلي إلى الدوري القطري

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كولر
السبت، 11-01-2025 09:55 ص
اعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل رسمي رحيل أحد لاعبي الفريق الأول، وذلك قبل خوض مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد فريق الأهلي، في المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب أندية استاد أبيدجان وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.
ويتصدر ترتيب المجموعة، فريق أورلاندو برصيد 8 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وشباب بلوزداد يحتل المركز الثالث بـ 6 نقاط، يتذيل الترتيب استاد أبيدجان، برصيد نقطة واحدة.
وقال كولر خلال تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة استاد أبيدجان الذي عقد  عن استبعاد بيرسي تاو من قائمة الأحمر: "اللاعب لم يعد ضمن صفوف الفريق، هو انتقل إلى أحد الفرق القطرية".

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