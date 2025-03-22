"كان نفسي أفضل بصحتي".. إبراهيم شيكا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته بمناسبة عيد الأم

السبت، 22-03-2025
02:11 م
وجه اللاعب السابق لنادي الزمالك
، إبراهيم شيكا، رسالة مؤثرة لوالدته بمناسبة عيد الأم ونشر إبراهيم صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة جمعته مع والدته، وكتب: "كل سنة وانتي طيبة يا أمي ربنا يديكي الصحة والعافية يارب ويخليكي ليا ويشفيني ويقدرني اني اسعدك يارب".
وأضاف: "ربنا عالم كان نفسي أفضل بصحتي عشان افرحك، بس ربنا كبير كل سنة وانتي معايا ربنا يخليكي لينا ويسعدك يارب ويديكي الصحة والعافية، كل عيد أم وانتي اطيب أم".
ويعاني إبراهيم شيكا من الإصابة بمرض السرطان، ويخضع حاليا للعلاج بشكل مكثف، بعد تدخل عدد من الشخصيات العامة للتكفل بعلاجه، وآخرهم الفنان تامر حسني.