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"هتحصل أحمد رفعت".. إبراهيم شيكا يرد على شخص تنمر عليه

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الأحد، 16-03-2025 02:10 م

 

نشر إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، الذي يعاني من سرطان المستقيم، صورة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، تجمعه بالراحل أحمد رفعت، الذي وافته المنية في يوليو عام 2024 إثر أزمة قلبية.

وعلق شيكا على الصورة قائلًا: "لن أنساك يا رفعت"، ما أثار تفاعلًا واسعًا من متابعيه، حيث انهالت التعليقات بالدعاء للراحل بالرحمة، ولشيكا بالشفاء العاجل.

لكن وسط هذا الدعم الكبير، فاجئ أحد الأشخاص من متابعي اللاعب، بتعليق جارح وقاسٍ على المنشور، إذ كتب: "ما انت هتحصله"، في إشارة مؤلمة إلى مرض شيكا.

هذا التعليق الصادم وغير الإنساني أثار غضب اللاعب، الذي بدوره أعاد نشره معلقًا بعبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وتفاعل متابعو شيكا بقوة مع منشوره، حيث انهالت التعليقات الداعمة والمساندة له، في مقابل هجوم حاد على الشخص الذي كتب التعليق المسيء.

ردود أفعال المتابعين

أحد المتابعين كتب في تعليقه: “الأعمار بيد الله، وكلنا جنازات مؤجلة.. وهو القادر على تطهير جسدك من كل مكروه وسوء.. ربنا يكتب لك النجاة من كل شر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الكلمة الطيبة صدقة”.

بينما علق آخر قائلًا: "ده شخص مريض، ولا كأنك شفت حاجة.. فوت يا صاحبي، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً لا يغادر سقمًا.. اللهم آمين".

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