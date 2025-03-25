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قرار مفاجئ من النيابة بشأن نجل المتهم بالاعتداء على سائق "الفردوس"

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الثلاثاء، 25-03-2025 01:11 م

 

 

قررت نيابة أول وثالث أكتوبر، إخلاء سبيل "م .أ" نجل المتهم بالتعدي على سائق الفردوس بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وفق ما أكد دفاع المتهم حسن يوسف.

واستدعت جهات التحقيق الابن الثاني لسماع اقواله في واقعة التعدي على سائق "الفردوس"، واجهت له اتهامات استعراض قوة والبلطجة والإتلاف العمد لسيارة سائق الـ "ميني فان"، في الواقعة المعروفة إعلاميًا "بواقعة الفردوس" بأكتوبر.

 

وكانت نيابة أول وثالث أكتوبر، قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل "أ.أ" نجل المتهم بالتعدي على سائق الفردوس بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

 

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر بالجيزة، بجلسة 15 مارس الماضي، حبس المتهم بالتعدي على سائق حافلة مدارس بمنطقة الفردوس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وواجهت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، المتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وخلال استجوابه، أنكر المتهم التعدي على سائق "الميني فان"، لكنه أقر بإتلاف زجاج السيارة نتيجة تصادم وقع بينه وبين سيارة زوجته، التي تم إخلاء سبيلها.

 

أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1370 لسنة 2025 إداري ثالث 6 أكتوبر، حصر رقم 645 لسنة 2025، تهم التعدي، البلطجة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي، فيما وجهت للسائق المعتدى عليه "إسماعيل" تهمة التعدي على زوجة المتهم وإتلاف سيارته نتيجة التصادم.

 

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو متداولين يوثقان مشاجرة بين طرفين إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بمدينة الفردوس بالجيزة، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة الميكروباص.

 

وبفحص الفيديو، تبين أن الحادث وقع يوم 12 من الشهر الجاري، حيث تصادمت سيارة ملاكي تقودها سيدة مع ميكروباص، ما تسبب في حدوث تلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك استعانت السيدة بزوجها بالمعاش، الذي اعتدى على السائق وأحدث تلفيات بالميكروباص مستخدمًا آلة حديدية.

 

 

وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وعرضهما على النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها.

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