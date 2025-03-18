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النيابة تقرر عرض طالبة اعتدى عليها مدير المدرسة على الطب الشرعي

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الثلاثاء، 18-03-2025 01:36 م

 

أمرت نيابة شبراخيت، بعرض إحدى الطالبتين المعتدى عليهما من مدير مدرسة بالبحيرة على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن إصابتها.

 

وقررت النيابة في وقت سابق، إخلاء سبيل مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية، بضمان مالي وقدره 5 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.

 

و اعترف المدير خلال التحقيقات بصحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن واقعة اعتدائه على طالبتين بالمدرسة.

 

كانت وزارة الداخلية قد رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن قيام مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات، بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة وسط عدد من الطالبات.

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