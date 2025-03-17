قبل رفع الدعم تمامًا عن الوقود.. كيف تعرف البنزين المختلط بالماء؟

يستعد مجلس الوزراء إلى تحريك أسعار البنزين بمشتقاته (بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وصولًا إلى رفع الدعم كليًا بنهاية عام 2025 الجاري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الوزارة الأسبوع الماضي، أن الحكومة سترفع الدعم عن البنزين بنهاية العام؛ مع استثناء السولار وغاز المنازل من القرار.

ومع ارتفاع الأسعار، يسعى مالكو السيارات إلى تخفيض فاتورة تشغيل سياراتهم بأكبر قدر ممكن، إلا أن البعض يقع في فخ البنزين المختلط بالماء، والذي يسبب مشاكل عدة لمنظومة الاحتراق بالسيارة.

ويعد السبب الرئيسي لتسرب الماء بخزان الوقود هو أن بعض محطات الوقود يتسرب إلى خزاناتها الماء بسبب قلة الصيانة أو عدم إحكام إغلاقها حيث يختلط البنزين بالماء ما قد يؤدى الى توقف السيارة فجأة أو وجود تقطيع بحركة السيارة ثم التوقف تمامًا.

ويمكن لتراكم الوقود المختلط بالماء داخل الخزان أن يقلل من قوة المحرك تدريجيا، و إذا لم يكتشف السائق المشكلة، فسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الكيلومترات في السيارة أيضًا، فضلًا عن التحلل البيولوجي للوقود، ما يجعل السيارة تفقد قوتها.

من خلال الخطوات التالية يمكن التعرف على النتائج التي يسببها اختلاط الماء بالوقود وكيفية التخلص منه وما عليك فعله إذا وصل الماء إلى "طرمبة" البنزين:

أبرز أعراض اختلاط الوقود بالماء

- توقف السيارة عن السير.

- تكًون صدأ بخزان الوقود ( التنك ) ويؤدى بدوره إلى وجود ثقوب بأرضية الخزان ينتج عنه تسرب الوقود خارج الخزان مما يعرض السيارة لخطر الحريق.

- عدم انتظام دورة الإحتراق للمحرك مما يؤدى لكسر بعض أجزاءه الداخلية مثل عمود الكرنك والبساطين والبيلات.

- تكون صدأ فى الأجزاء الداخلية فى المحرك مما يؤدى لإنخفاض كفاءته وقصر عمره الإفتراضى.