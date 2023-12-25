الإثنين 25 ديسمبر 2023
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نصيحة أمين الفتوى لسيدة ترفض إقامة العلاقة الحميمة مع زوجها بسبب سلوكه

علاقة شاذة داخل فيلا.. قرار جديد من القاضي بشأن نهى الدكر

بسبب معاكسة فتاة.. قتل "عريس الخانكة" بطلقة في الرأس

سعودي ينحر زوجته ويخفي جثتها.. وبيان عاجل من الداخلية

"قالي جسمك حلو أوي".. اعترافات صادمة لضحية سائق الهرم

نشأت الديهي يكشف كيف وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى تل أبيب

الدولار يرتفع أكثر بعد قرار البنك المركزي ويسجل هذا الرقم بالسوق السوداء

بيان عاجل من الداخلية يكشف مفاجأة عن فيديو ترهيب سيدة وبناتها داخل منزلها في قنا

صور.. مقتل مطربة على يد معجب دعاها للعشاء قبل أيام من حفل زفافها

نشأت الديهي: يجب تحسين العلاقات مع تركيا وإيران لهذا السبب

"قالي جسمك حلو أوي".. اعترافات صادمة لضحية سائق الهرم

images (6)
ارشيفية
الإثنين، 25-12-2023 11:59 ص


أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بهتك عرض الطفلة (جني) بـ الهرم الي الجنايات واستمعت النيابة العامة الي اقوال المجني عليها.
س: ما معلوماتك حول الواقعة؟
ج: اللي حصل إن انا كنت رايحة السوبر ماركت اشتري حاجات ولاحظت إن الشخص دا بيلف حواليا وبيشاور عليا فأنا خرجت من السوبر ماركت وكنت رايحة سوبر ماركت تاني وبعدين لقيت إن الشخص دا ماشي ورايا بالموتوسيكل بتاعه واتفاجئت ان هو مشى ايده على كتفي من فوق وقالي انتي جسمك حلو اوي، ف انا خوفت وكنت راجعة البيت، فلقيته راکن ورا سوبر ماركت  قدام شارعنا وبعدها متكلمتش ودخلت السوبر ماركت التاني وطلعت دخلت الشارع وقولت هو اكيد مش هيجي ورايا عشان هيخاف، وبعدين الشارع كان فاضي وهو دخل ورايا واتفاجئت به فانا فضلت أزعق وقولتله لو راجل اقف وانا هطلع اجيب اخواتي وانزل فهو نزل من على الموتوسيكل وقالي انا هشدك  ونزل فعلا ومسكني من هدومي ومنطقة حساسه.
وفضل يشدني من المنطقة الحساسه وانا وطيت على الأرض جبت طوبة وضربته بيها وجات في كتفه وقالي انت كمان بتضربيني وقام مسكني تاني وحاول يقطعلي التيشيرت اللي كنت لابساه، فانا زقيته لورا، وبعدين في ولد كان خارج من السوبر فهو لما شافه طلع يجري.

إقرأ ايضا

IMG-20231225-WA0013

نصيحة أمين الفتوى لسيدة ترفض إقامة العلاقة الحميمة مع زوجها بسبب سلوكه

IMG-20231225-WA0010

علاقة شاذة داخل فيلا.. قرار جديد من القاضي بشأن نهى الدكر

IMG-20231225-WA0017

بسبب معاكسة فتاة.. قتل "عريس الخانكة" بطلقة في الرأس

أخبار متعلقة

IMG-20231221-WA0011

كيف استدرج شيف السمك فتاة المطرية حتى سلمت له جسدها؟

IMG-20231214-WA0017

حبس مخرج شهير هتك عرض كويتية داخل الاستديو

IMG-20231214-WA0013

فيديو مخل بالحياء.. بيان من الداخلية بشأن واقعة التجمع

download (1)

تصرف صادم.. رد فعل فتاة سعودية على تحرش شابين بها في الشارع