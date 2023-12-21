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كيف استدرج شيف السمك فتاة المطرية حتى سلمت له جسدها؟

كيف استدرج شيف السمك فتاة المطرية حتى سلمت له جسدها؟

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ارشيفية
الخميس، 21-12-2023 11:12 ص

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية شيف سمك الي محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة المطرية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم  بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل او اكراه بان استغل حداثة عمرها موهم إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه باعدا إياها عن اعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بغير قوة او تهديد إذ وازعه الشيطان على ذلك فاستغل صغر سنها وغواها بعبارات عاطفية تطورت لتبادلهما مراسلات نصية وصور جنسية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حتى سخرها له إشباعاً لشهواته وما أن الفرد بها بمسكنه حتى تجرد من ملابسه وجردها من ملابسها مداعبا مواطن عفتها فنال مقصده وارتضت شهواته حتى حملت منه.

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