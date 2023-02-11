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فيريرا وأسامة نبيه.. فيديو يكشف سبب هزيمة الزمالك من شباب بلوزداد

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اسامة نبيه وفيريرا
Native
Teads
السبت، 11-02-2023 09:27 ص


استمرت الأزمة بين فيريرا المدير الفني للزمالك وأسامة نبيه المدرب المساعد قبل انطلاق مباراة الأبيض ضد شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتعكس اللقطة طبيعة التعامل بين أهم اثنين في الجهاز الفني لنادي الزمالك، وهو أحد الأسباب المؤثرة على أداء اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد إقالة فيريرا وعودته من جديد مع أسامة نبيه الذي قرر البرتغالي رحيله.
تغلب فريق شباب بلوزداد الجزائرى على فريق الزمالك بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح شباب بلوزداد فى شباك الزمالك اللاعب أوامبا من ركلة جزاء فى الدقيقة 57.
 

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