مرتضى منصور مهددًا حازم إمام: هخرب بيتك انت واتحاد الكرة





علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على فوز فريقه على فيوتشر في الدوري بنتيجة 2-1، مطالبا الجماهير بالوقوف خلف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:" أقول للجماهير اطردوا هؤلاء المرتزقة من الصفوف، ولا يوجد زملكاوي محترم يسب رئيس نادي أعاده لمنصة البطولات".

وأضاف:" ليس لدينا أي شيء نخفيه، ولم نتستر على أحد وأبارك لأحمد فتوح وعبدالله جمعة بعدما وصلتنا نتيجة العينات من برشلونة والتي جاءت سلبية".

وتابع:" ناصر منسي حصلنا على عقده والاستغناء الخاص به، وأشكر رئيس البنك الأهلي على تعاونه معنا، و أسامة نبيه من اختار اللاعب بسبب عدم تواجد فيريرا، ومحمود شبانة سيعود غدا إلى الزمالك.

وأكمل:" أقول لحسين لبيب "أنت لست صغير حتى أخرج كل يوم "اديك في جنابك"، "أنت أوضه وصالة أنت صدقت نفسك؟" و"احنا مش فاضين، نحن خارجين من عنق زجاجة".

وانتفل للحديث عن قرار اتحاد الكرة بمنع التعامل معه قائلا:" "انت يا حازم يا إمام مهري مني ليه؟"، لأنك لا تستطيع أن تخوض انتخابات في الزمالك، شيء غريب، لاعب هربان من ناديه عمل حركة مسيئة ضد جماهير الزمالك وقدمت ضده شكوى، أنا الذي أعاقب؟".

واستطرد:"هخرب بيتك انت واتحاد الكرة"، لأنه ليس من سلطتك تحويلي إلى لجنة الانضباط لأنني لست من عناصر اللعبة، انت فاكرني عيل صغير، انت عاوز توقع الزمالك، كل هذا خدمة للاستاذ؟".

وواصل:" أنت يا حازم لن تتولي رئاسة الزمالك وانا موجود، وهعمل انتخابات مبكرة وسنرى ما ستسفر عنه النتيجة".