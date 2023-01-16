لاعبو الزمالك يثيرون الغضب بنشر صور جلسات ليزر لإزالة الشعر وقرار عاجل





علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بخصم 300 ألف جنيه على كل من مصطفي شلبي، ومحمد صبحي، وعبد الله جمعة، بسبب نشر الثلاثي صورا لهم وهم فى إحدى جلسات الليزر لإزالة الشعر.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية: عندما سمعت قصة عمل لاعبي الزمالك جلسات ليزر، لم أتخيل أنها لإزالة الشعر، جاء في مخيلتي أنها جلسات الليزر للاعبين المصابين، ولكن شيء غريب من اللاعبين وأمر عجيب.

وأضاف: أحيي إدارة الزمالك بسبب قرار خصم 300 ألف جنيه من اللاعبين بسبب جلسات إزالة الشعر، وعلى اللاعبين أن تحترم الجماهير وتعلم ما ينشر وما لا ينشر، والنتائج غير جيدة في الزمالك، فكان على اللاعبين احترام الجماهير في ذلك.

وبحسب ما ذكرته المصادر، استقرت إدارة الزمالك على تغريم كل لاعب من اللاعبين الثلاثة مبلغ 300 ألف جنيه، وذلك بسبب مخالفته قرارا سابقا لإدارة النادي بمنع لاعبي فريق الكرة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن تصرف اللاعبين الثلاثة، أثار حالة استياء داخل إدارة النادي وإدارة فريق الكرة، خاصة وأنه جاء قبل مباراة مهمة للفريق أمام فريق بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

مواجهة مرتقبة أمام بيراميدز

ومع دقات السادسة مساء اليوم الإثنين، سيلتقي فريق الزمالك مع فريق بيراميدز على ملعب استاد القاهرة، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويدخل فريق الزمالك ونظيره بيراميدز المواجهة المرتقبة غدًا، وهما يرفعان شعار لا بديل عن الفوز، خاصة وأن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويسعى الزمالك وبيراميدز لإنهاء مشوار كل منهما الآخر في بطولة كأس مصر عند الدور نصف النهائي، والتأهل على حساب منافسه إلى المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 3 فبراير المقبل.