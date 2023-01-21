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عاشر فتاة وحملت منه .. الحبس سنة لـ إسلام جابر لاعب الزمالك

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اسلام جابر
Native
Teads
السبت، 21-01-2023 10:25 ص

قررت محكمة الجيزة، حبس لاعب الزمالك السابق إسلام جابر سنة مع الشغل؛ بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي، غيابيا، بعد أن اتهمته سيدة  بسرقة عقد زواجهما عرفيًا وحملها منه ثم قام بسرقة ورقة الزواج وإنكار علاقته بها.
الزواج العرفي
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من فتاة اتهمت فيه لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، باستيلائه على عقد عرفي مستند زواجهما، بعد أن إنكار حملها منه ورفض الاعتراف بالجنين، رغم زواجه بها عرفيًا بداية العام الماضي على يد محامي صديق للمتهم إسلام جابر لاعب نادي الزمالك.

كشف مينا مجدي محامي اللاعب اسلام جابر، أنه جاري إعداد معارضة على قرار الحبس الغيابي الصادر ضد اللاعب لتقديمها إلى المحكمة، وقال أن الحكم صدر غيابي بسبب انهم لم يتلقوا موعد جلسة محاكمته.

إنكار النسب
كانت المجني أكدت في محضر الشرطة إنها تعرفت على نجم فريق نادي الزمالك، بالصدفة ونشبت بنهما قصة حب، وطلب منها الزواج بعقد عرفي من خلال محامٍ صديق له للمتهم إسلام جابر لاعب الزمالك.، وقالت بعد شهرين من الزواج، فوجئت بالحمل وعند إخباره، فرا هاربا وانكر علاقته بها واستولي على عقد الزواج العرفي.
 

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