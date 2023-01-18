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تعليق غريب من مرتضى منصور على فوز الأهلي والتأهل لنهائي كأس مصر

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مرتضى منصور
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Teads
الأربعاء، 18-01-2023 08:59 ص

 

خرج مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتصريحات غريبة بأن مباراة الأهلي وسموحة كانت أشبه بمسرحية، مشيراً إلى أن فرج عامر، رئيس نادي سموحة فوّت اللقاء لـ محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “شاهدنا في مباراة الأهلي وسموحة مسرحية هزلية أو مسخرة، بس دي عمرها ما كانت كرة القدم اللي نعرفها”.

 

وأضاف: “اللي حصل في مباراة الأهلي وسموحة ده حاجة من الاثنين، فرج عامر باع المباراة للخطيب ومتفق مع الهاني سليمان، أو جامايكا اشتغلت انهارده”.

 

واختتم: “مهاجم سموحة الإفريقي أول لما نزل في مباراة الأهلي اتصاب بسبب السحر، وامبارح ولادنا في الزمالك مكنوش شايفين في مباراة بيراميدز بسبب السحر، وكانوا بيدخلوا على بعض في كل كرة”.

 

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