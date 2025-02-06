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فيديو يوثق جريمة إنهاء حياة نور الدليمي حتى لحظة ضبط المتهم

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الخميس، 06-02-2025 01:02 م

 

وثقت كاميرات مراقبة، مقطع فيديو أظهر قيام الشاب السوري المتهم بقتـ.ل المودل العراقية نور الدليمي، بشراء بنزين من داخل محطة وقود في أربيل.

 

وأظهر الفيديو، لحظة دخول القاتل إلى المحطة وقيامه بشراء جالون بنزين استخدمه لإحراق جثـ.ـة المجني عليها.

 

وألقت الشرطة القبض على المتهم وتم إحالته إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات .

 

وكان المتحدث باسم شرطة أربيل، كشف عن وقوع مشادة كلامية بين القاتل والمجني عليها بسبب خلاف بينهما داخل فندق في أربيل.

 

وتابع،نتيجة الشجار أقدم المتهم على خنق الفتاة بسلك كهربائي في غرفة الفندق، ثم سرق مالها ومصوغاتها الذهبية، وألقى جثـ.ـتها في إحدى الشوارع وأحـ.ـرقها.

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