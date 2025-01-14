طبيب متحنط في الملح وزوجة عربية.. تفاصيل ما حدث في شقة 15 مايو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات جريمة 15 مايو حول تفاصيل العثور على جثمان طبيب على المعاش مغطى بالملح داخل شقة .

جريمة 15 مايو

وأشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، إلى أن المجني عليه يقطن بالمنطقة منذ شهور وكانت تقطن برفقته سيدة عربية الجنسية ادعى أنها زوجته، وأن السيدة لم تتوصل لأحد من أفراد أسرته فقامت بوضع الملح على الجثمان وتركته في الشقة بعد وفاته وفاة طبيعية.

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، إلى أن الجيران اشتموا رائحة تشبه رائحة الغاز الطبيعي على مدار أيام، حتى قاموا بسؤال الزوجة عن ماهية الرائحة وأكدت لهم بأن الرائحة من مادة قامت برشها لمنع الحشرات.

القصة الكاملة لواقعة سيدة 15 مايو

واقعة مدينة 15 مايو، حدثت على يد زوجة تحمل جنسية عربية بالغة من العمر 45 عاما، تزوجت من ستيني وأقاما في شقة بمدينة 15 مايو منذ فترة، إلا أن زوجها توفى وبعدها قررت الاحتفاظ بجثته في الشقة بسبب دخولها البلاد بطريقة غير قانونية وخوفا من المساءلة القانونية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة 15 مايو تضمن ورود بلاغا أفاد بانبعاث رائحة كريهة من شقة يقطن بها شخص مسن منذ شهور وبرفقته زوجته في دائرة القسم وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمسرح البلاغ لكشف الملابسات وفحص الواقعة.

سيدة تضع زوجها في الملح شهرا بعد وفاته

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة العثور على جثة شخص ملفوف في قماش ومغطى بالملح بكامل الجسد، متواجد داخل إحدى غرف الشقة السكنية، وتم التحفظ على زوجته ونقل الجثمان إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن السيدة تحمل جنسية عربية وأنها متزوجة من المجني عليه البالغ من العمر 62 عاما، طبيب بالمعاش منذ شهور، وكانت تقطن برفقته في الشقة محل الواقعة، حتى توفى قبل شهر وقامت بالاحتفاظ بجثمانه بالملح.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن السيدة دخلت البلاد بطريقة غير قانونية وقامت بالزواج من المجني عليه وكانت تقطن برفقته في شقة بمنطقة 15 مايو، وأنه حين توفى احتفظت بالجثمان مستخدمة الملح خوفا من المساءلة القانونية كونها تعيش بدون إقامة.

وقامت أجهزة أمن القاهرة بالتحفظ على السيدة والاستعلام من الأحوال المدنية عن حقيقة زواجها من المجني عليه، كما تم الاستعلام عن إقامتها وأوراقها واقتيادها إلى قسم الشرطة لعرضها على النيابة العامة في القاهرة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.