جثة على سلم العمارة.. مات أثناء ممارسة علاقة غير شرعية مع سيدة

السبت، 21-05-2022
11:50 ص
توصلت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بالعجوزة، إلى حل
لغز وفاة مسن
على سلم عمارة.
وكشفت تحقيقات جهات التحقيق، تفاصيل صادمة في العثور على
جثة موظف بالمعاش ملقاة بسلم عقار سكني بمنطقة العجوزة، وقالت إن المتوفي على علاقة
غير شرعية بربة منزل ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء ممارسة الرذيلة
داخل غرفة نومها، فقررت
التخلص من جثته على مدخل العقار خوفا من الفضيحة.
وأضافت التحقيقات أن المسن
أصيب بأزمة قلبية أثناء ممارسة
علاقة غير شرعية بسيدة، فاستعانت بابنتها وحملتا معا الجثة خارج الشقة وتركتاها على
مدخل العقار بعد أن استولت على متعلقاته الشخصية.
وتم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بوجود علاقة غير شرعية مع المتوفي،
وقالت: مات داخل غرفة نومي فتخلصت من جثته على سلم العقار.
وتابعت التحقيقات، أنه فور وصول زوج السيدة استولى على نقود
كانت متواجدة مع المسن
، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، واقتيادهما إلى ديوان
القسم.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت
بلاغا يفيد العثور على جثة مسن
ملقاة بسلم عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية
مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
وتبين العثور على الجثة لا توجد بها أي إصابات، وأن المسن
كان يتردد على سيدة مقيمة بالعقار، لارتباطه بعلاقة غير شرعية بها، ونقلت الجثة إلى
مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.