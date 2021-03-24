الأربعاء 24 مارس 2021
توقيت مصر 11:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد المفاجأة.. ماذا وجدوا في ملفات نوال السعداوي

شاب وفتيات.. ضبط صاحب واقعة الفعل الفاضح في قطار الصعيد (صورة)

أول تعليق لـ«فتاة ميت غمر» بعد براءة المتهمين بهتك عرضها

فجرت مفاجأة.. لماذا رفضت نقابة الأطباء نعي نوال السعداوي؟

فيديو صادم.. فتاة عارية تمامًا تقتحم استديو برنامج شهيرعلى الهواء

جنوح ناقلة حاويات عملاقة يعطل حركة المرور بقناة السويس

«قسطرة بالدماغ».. صالح الجسمي يخضع لجراحة خطيرة: ادعولي

«حلقوا شعرها لترهيب الأسرة من تغسيل الجثمان».. شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجئة

أمير عسير يصدر قرارًا عاجلًا بالقبض على معلق رياضي

زينب العسكري ترد على مي العيدان وتكشف حقيقة طلاقها

ADS
 

فيديو صادم.. فتاة عارية تمامًا تقتحم استديو برنامج شهيرعلى الهواء

Capture
ا
 
الأربعاء، 24-03-2021 10:24 ص المصريون

في واقعة صادمة، تمكنت فتاة بدون ملابس "عارية تمامًا" من اقتحام استديو احد البرامج على الهواء والهجوم على المذيعة، قبل أن يتمكن المتواجدين من التصدي لها.
وفي التفاصيل، فقد هاجمت الفتاة العارية المذيعة التلفزيونية الشهيرة ميريلا فيدا على الهواء مباشرة على قناة “أنتينا 1” الرومانية، خلال بث برنامج “أكسس مباشر”.
ويظهر الفيديو الذي تم نشره على موقع “يوتيوب”، امرأة بدون ملابس تخترق الأستوديو عارية وتطالب المذيعة “بإعادة النقود”.
في غضون ذلك، هرع زملاء فيدا على الفور لمساعدتها وأوقفوا الهجوم، وبعد استئناف البث، قالت المذيعة إنها صُدمت وكانت تخشى على سلامتها.
وأضافت: “اقتربت مني هذه المرأة بسرعة كبيرة وحاولت ضربي بحجر. لقد صدمت لأنني لم أفهم ما كان يحدث. لم تكن لدي الشجاعة للتصرف بشكل أسرع. كنت محظوظة لأنها لم تستطع ضربي”.
وبحسب نشرة “سبوتنيك رومانيا”، بدأت مقدمة البرنامج مؤخرا بتلقي تهديدات من ماجدالينا شيربان، التي قتلت امرأة عام 2017، بعد دفعها أمام قطار في مترو الأنفاق. ويبدو أن المذيعة تطرقت إلى الحادثة في برامجها.

 

إقرأ ايضا

180534

شاهد المفاجأة.. ماذا وجدوا في ملفات نوال السعداوي

6058721c4c59b702d8003a5a

شاب وفتيات.. ضبط صاحب واقعة الفعل الفاضح في قطار الصعيد (صورة)

60587b204c59b729a51e6648

أول تعليق لـ«فتاة ميت غمر» بعد براءة المتهمين بهتك عرضها

أخبار متعلقة

203

فتاة لم تتمالك نفسها عند رؤية محمد رمضان.. شاهد رد فعله

maxresdefault

زجاجة خمور كويتية تُنهي حياة فتاة رفقة صديقها

11

فنانة كويتية تصدم الجميع بصورة شبه عارية على السرير: صباح العشق

92-645x476

حتى لو كانت متزوجة.. انتشار «زواج الاضطرار» بدولة عربية (فيديو)

9768310571614434956

«زوجة رجل مهم».. مفاجأة عن المذيعة بطلة واقعة «الروج» وقرار عاجل

Capture

لحظة محاولة اختطاف فتاة داخل سيارة (فيديو)