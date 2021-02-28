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«زوجة رجل مهم».. مفاجأة عن المذيعة بطلة واقعة «الروج» وقرار عاجل

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المذيعة
 
الأحد، 28-02-2021 10:39 ص محمد فضل - متابعات

حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لمذيعة القناة الأولى في التليفزيون المصري أميمة تمام، وهي تضع "الروج" في بث مباشر على الهواء خلال تقديم النشرة الإخبارية.
والمذيعة هي ابنة الدكتور تمام حسان، وكان يشغل منصب عميد كلية دار العلوم، وكانت الزوجة الثانية للسياسي والدبلوماسي الراحل الدكتور أسامة الباز، مدير مكتب الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأنجبت منه «مريم».
وحسب "أخبار اليوم"، فهي تعمل في التليفزيون المصري، وتقوم بقراءة نشرة الأخبار على القناة الأولى والفضائية المصرية. وهي عضو في المجلس القومي للمرأة.
وكانت الهيئة الوطنية للإعلام أصدرت بيانا رسميا، أحالة فريق العمل بالنشرة للتحقيق نظرا لما بدر منه ومذيعة نشرة التاسعة.
وقررت الهيئة تحويل الأمر للتحقيق، حيث لم يراع فريق العمل ومذيعه النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.
وأكدت الوطنية للإعلام على “احترافية وتميز كافه فرق عمل نشرة التاسعة وأن الخطأ وارد في العمل البشري، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعه أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات”.
 

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