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فتاة لم تتمالك نفسها عند رؤية محمد رمضان.. شاهد رد فعله

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رمضان
 
الثلاثاء، 23-03-2021 09:43 ص المصريون

دخلت فتاة من معجبي الفنان محمد رمضان، في حالة انهيار وبكاء عقب رؤيتها له أثناء تصوير مشاهد له في مسلسله "موسى" المقرر عرضه في رمضان القادم، وذلك في الإسكندرية.
ولم تتمالك الفتاة نفسها عندما رأت محمد رمضان، ودخلت في نوبة بكاء ولم تصدق ما حدث، ليفاجأها "رمضان" بتقبيلها في رأسها ويديها وطلب منها هاتفها ليلتقط معها صورة.
ونشر الفيديو الفنان محمد رمضان، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الفتاة وهي تبكي خلال المقطع: "أنا مش مصدقة إني شوفتك والله أنا بحبك قوي"، ليقوم بتقبيل رأسها ويدها، ويقول: "وأنا كمان بحبك اهدي بس".


 

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