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حتى لو كانت متزوجة.. انتشار «زواج الاضطرار» بدولة عربية (فيديو)

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الإثنين، 01-03-2021 10:01 ص محمد فضل- متابعات

تفاصيل صادمة تلك التي كشفتها فتاة مختطفة سابقا في السجون التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي باليمن، وتدعى سميرة الحوري، مؤكدة على انتشار "زواج الاضطرار" في اليمن بين هذه الجماعة، والتي تلجأ للزواج بالمرأة حتى لو كانت متزوجة، مشيرةً إلى أنها كانت من ضمن مَن عرض عليهن هذا النوع من الزواج.
وأضافت “الحوري” خلال لقائها على قناة “الرسالة” : “أن المشرف الحوثي يقول أنت الآن ممكن تتزوجي زواج الاضطرار وهو حتى لو كنتِ متزوجة وزوجك مسافر أو خارج البلاد ممكن تتزوجي” وتابعت : “هذا الزواج صناعة حوثية أنه زوجتك نفسي زوجتك نفسي وكل ليلة ينتهي هذا الزواج وممكن يتجدد في اليوم الآخر”.
وأشارت إلى أنه أبشع وأتفه من زواج المتعة فهو بالليلة، موضحة أن هذا الزواج بالتخيير من خلال عرضه على النساء وليس مثل السجينات اللاتي يتم امتهانهن بدون زواج.
شاهد الفيديو هنا:
 

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