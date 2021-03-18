زجاجة خمور كويتية تُنهي حياة فتاة رفقة صديقها

الخميس، 18-03-2021
07:08 م
المصريون
بعد شهر من واقعة تعرض فتاة كويتية
للعمى المؤقت وتوقف
قلب أخرى نتيجة تناولهما خمور
محلية الصنع، توفيت فتاة كويتية
، اليوم الخميس، إثر
تناولها خمور
اً محلية الصنع، بعد أن نقلها أحد الأشخاص إلى مستشفى مبارك الكبير.
وذكرت صحيفة “الرأي” المحلية أن وزارة الداخلية تلقت بلاغا
عن تعرض مواطنة لحالة إغماء، ونقلها إلى مستشفى خاص من قبل شخصٍ مجهول، لكن سوء حالتها
دفع المستشفى إلى نقلها إلى مستشفى “مبارك الكبير”.
واتضح أن الفتاة
تناولت مواد سائلة غير طبيعية، وتم إدخالها
على الفور إلى العناية المركزة، لإجراء عملية غسيل معدة لها، ولاحقا تبين من التحليلات
أن المادة التي احتستها كانت مشروبا محليا.
وتوفيت الفتاة
، فيما سجلت قضية في المباحث الجنائية للتوصل
إلى هوية الشخص الذي قام بإيصالها، ومعرفة مصدر المشروب المحلي والمكان الذي تناولته
فيه.