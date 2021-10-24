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فيديو صادم.. «جاموس» هائج يدهس الناس في الشارع ويقضي على رجل وسيدة

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جاموس هائج
Native
الأحد، 24-10-2021 12:16 ص
انتشر مقطع فيديو بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لـ"جاموس" هائج يطيح بكل من يراه في الشارع بشكل صادم.
ويظهر في الفيديو الذي قال النشطاء أنه في قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة جنوبي العراق، الجاموس الهائج وقد أطاح برجفل وسيدة بشكل عنيف كاد يودي بحياتهما.
وظهر رجل مستلقى على الأرض بعد أن طرحه الجاموس أرضًا وأحدث إصابات به، وهو ينازع ويصرخ مما حدث له فيما يحاول البعض محاولة إنقاذه على حياء وخوف من رد فعل الجاموس.
وظهرت لقطة أخرى والجاموس يطيح بسيدة بشكل عنيف ويطرحها أرضًا ويركلها بقدميه.
فيما يحاول البعض إنقاذ السيدة ومحاولة السيطرة على الجاموس الهائج.
 

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