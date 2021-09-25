شهد الشمري تتسبب في معاقبة مسؤول أمني بسبب صورة معه

السبت، 25-09-2021
11:47 ص
أصدرت وزارة الداخلية العراق
ية قراراً بمعاقبة مدير دائرة
أحوال الأعظمية، العميد حسن الدوري ظهر بصورة نشرتها الإعلامية والشاعرة العراق
ية
شهد الشمري
أثناء إنجاز معاملة لابنتها ناي.
فمنح العميد بطاقة وطنية إلى ابنة الشمري، خلافا لتعليمات
الوزارة بوقف منح البطاقات الوطنية.
وأثار الخبر الجدل وغضب المتابعين، إذ علق أحدهم: "العميد
حسن الدوري مدير الاحوال في الاعظمية منح استثناء لـ شهد الشمري
من اجل حصول طفلتها
ناي على البطاقة الموحدة وبوبت على انها حالة انسانية."
بدورها علقت شهد موضحة أن بسبب كثافة الناس بالدائرة وعدم
تحمل طفلهتا الوضع، تدخل بعض الضباط للمساعدة وقاموا بإدخالنا إلى غرفة مدير الدائرة،
مبررة أن الصورة نشرتها كرسالة شكر وإمتنان لتقديم المساعدة.