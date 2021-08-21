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فيديو أثار الجدل..الرئيس التونسي يستشهد بآية ليست موجودة في القرآن

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السبت، 21-08-2021 09:02 م

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو مثير من خطاب له يستشهد بأية ليست في القرآن الكريم.
 وقال “سعيد” خلال كلمة بثها التلفزيون التونسي، مخاطبًا الأطراف المناهضة له: “ليتذكروا قوله سبحانه وتعالى (قل الحق ولو كان على نفسك)”.
وأثار خطأ الرئيس التونسي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استدلاله بآية غير موجودة في القرآن، وهو ما اعتبره البعض “هفوة” غير مقصودة، بينما اعتبره آخرون يريد أن يصدر الدين في الوقت الذي لا يفقه فيه شيء عنه.
 

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