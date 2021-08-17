شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بوصلة رقص مثيرة مع جوهرة

الثلاثاء، 17-08-2021
06:30 م
أثارت الفنانة رانيا يوسف
، حالة كبيرة من الجدل
"المعتاد"
على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص
مع الراقصة جوهرة
.
ونشرت الأخيرة فيديو لها عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة
على موقع “انستغرام” وهي ترقص
مع رانيا يوسف
على أنغام إحدى أغاني مطرب المهرجانات
الشهير حسن شاكوش.
وظهرت رانيا يوسف
في الفيديو بفستان أبيض مكشوف وترقص
بشكل
مثير من جوهرة
، وجرى تداول الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما سبب
حالة من الغضب عند البعض، متهمين رانيا يوسف
بتعمد إثارة الجدل
لتصبح ترند دائمًا،
فيما اعتبر البعض أن ما تفعله حرية شخصية.