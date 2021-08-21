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قرار تاريخي.. تعيين رضا عبدالسلام رئيسًا لهيئة إذاعة القرآن الكريم

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رضا عبدالسلام
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السبت، 21-08-2021 11:31 ص
قررت الحكومة تعيين رئيس لهيئة إذاعة القرآن الكريم، وهو شخص فريد من نوعه، حسبما وصفه المسؤولون.
وقال رئيس الإذاعة محمد نوار، إنه تم اختيار المذيع والإعلامي، رضا عبدالسلام، ليشغل منصب رئيس شبكة القرآن الكريم، ليسد فراغ المنصب هذا منذ ثلاثة شهور، بعد بلوغ حسن مدني، الرئيس السابق للشبكة، سن المعاش.
وقال رضا عبد السلام، أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم، إن رحلته طويلة في العمل الإذاعي، وبدأت منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أن لديه إعاقة في يديه مما سببت له الكثير من الصعوبات.
ويتميز الإذاعي رضا عبد السلام، بتاريخ مهني كبير يمتد لأكثر من 30 عامًا في أروقة الإذاعة وأثيرها، بصوت هادئ ومميز يطل على قلب وأذن المستمعين من خلال برنامجه الأشهر "قطوف من السيرة".
كما اشتهر أيضا بنقل الأمسيات الدينية وجولات لإذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن مصر، كما قام بتغطية مناسك الحج عام 2006 وشارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي، وصدرت له 4 كتب آخرها "نقش على الحجر".
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج: "استيقظت بلادنا يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 على نقلة جديدة في تاريخ الإذاعة، أول رئيس من ذوي الإعاقة لإذاعة القرآن الكريم.
 رضا عبدالسلام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم الذي أمتعنا على مدار سنوات طوال بصوته العذب اللطيف.. الرجل الذي يعمل بالإذاعة على مدار 33 عاما قدم خلالها العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل: "قطوف من السيرة" و"مساجد لها تاريخ" و"سيرة ومسيرة".
 

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