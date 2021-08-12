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مودل آش تصدم السعوديين بوضعية جريئة على سريرها

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اش
Native
الخميس، 12-08-2021 06:31 م

أثارت السعودية المعروفة بـ مودل آش، صدمة لدى السعوديين بصورة استفزازية من على سريرها بملابس ووضعية جريئة، نشرتها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وبدت "آش" مستعرضة مؤخرتها وهي جالسة على سريرها بالمنشور وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".
ودائماً ما تستعرض مودل آش جسدها بصورها، فمرة تكشف صدرها، ومرة فخدها أو ساقيها، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين وينتقدوها.
حتى أنها حذرت بفيديو المتزوجات منها قائلة: "كل رجال يتمنى يتزوجني وأولهم المتزوجين، وش فيها الشرع حلل أربع".
وأثارت المودل غضب الجميع، موجهين لها اتهامات وانتقادات لاذعة باستعراض جسدها من أجل المال والمتابعين، خاصة أنها خرجت عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ التي كانت تعيش فيه.

 

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