مخلة وصادمة.. ننشر الصور التي حذفتها رهف القنون

الأربعاء، 11-08-2021
12:20 م
لأول مرة تراجع الفتاة
السعودية الهاربة التي حصلت على حق اللجؤ
في كندا رهف القنون
، نفسها في الصور المثيرة التي تنشرها عبر حسابها على موقع
"إنستجرام" وتحذفها بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل
الاجتماعي.
وكانت رهف القنون
نشرت صور لها تستعرض مؤخرتها في وضعية مثيرة
شبه عارية
وهي تجلس على الأرض، الأمر الذي عرضها لهجوم حاد، وتصدرت الترند عبر
مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم بعدها بساعات بحذف الصور مرة أخرى.
ولكنها عادت ونشرت صورا جديدة لها ظهرت فيها بفستان أخضر مفتوح على
الظهر واستعرضت وشمها على يدها وعضلاتها الكبيرة اضافة الى ان فخذيها لفتا الانظار
فاستغرب الجمهور من هذا الاختلاف الذي ظهر فجأة في جسمها اذ كانت تظهر ناعمة ونحيفة
في الصور السابقة لكن في هذه الصور بدت مختلفة جدا وحسب المتابعين "أشبة بجسم
الرجال".