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رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

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رهف
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الثلاثاء، 10-08-2021 07:09 م

واصلت الناشطة السعودية المقيمة في كندا رهف القنون، إثارة الجدل حولها بنشر صور جريئة للغاية تظهر فيها بوضعيات مثيرة شبه عارية، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وهذه المرة نشرت "القنون"- دائمة إثارة الجدل- صور ظهرت فيها بمؤخرة شبه عارية، وذلك لإثارة الجدل كالعادة،  فكانت رهف تجلس على الأرض بوضعيات مثيرة، وتصوّر "سيلفي" على المرآة، وأرفقتها بتعليق مثير للجدل: " إذا كان لا يمكنك فعلها.. سأفعلها أنا"!
كما قامت بإغلاق خاصيّة التعليقات حتى تمنع المتابعين من توجيه رسائل انتقاد وهجوم.
وكانت نشرت رهف القنون مقطع فيديو لها عبر خاصيّة "الستوريز" عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي ترتدي "مايوه" باللون الزهري من قطعة واحدة وتستعرض جسدها من داخل منزلها. ما أثار غضب المتابعين وهاجموها على تصرفاتها.



 

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