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صور صادمة لـ ميرفت أمين بعد ظهور علامات الشيخوخة عليها.. لن تصدق كيف أصبحت

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ميرفت أمين
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Teads
السبت، 10-09-2022 09:53 ص
أحدثت صور للفنانة ميرفت أمين، التقطت لها خلال حضورها عزاء المخرج علي عبدالخالق، صدمة وموجة جدل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
الضجة التي أحدثتها الصور بسبب ظهور علامات تقدم العمر والشيخوخة على ملامح الفنانة ميرفت أمين المعروفة بجمالها.


وظهرت ميرفت أمين في العزاء دون أي مكياج، ما جعل علامات الشيخوخة تبدو عليها، حيث علق البعض بالقول " ألا ليت الشباب يعود يوميًا".
وقارن البعض بين صورها في العزاء وصور سابقة لها في شبابها، والتي أظهرت الفارق الشاسع لكنها "سنة الحياة".
ومن جانبها ردت الفنانة على تعليقات المتابعين الذين تحدثوا عن شيخوختها قائلة، "بني آدم في عزاء هيبقى عامل إية؟، ومعنديش رد على الناس اللي بتتكلم على شكل الفنانين وظهورهم في مناسبات العزاء، خليهم يسلوا نفسهم".
وأضافت في تصريح لقناة dmc : "بيتكلموا في العزاء وإن شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزاء بالميك آب؟".


 

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