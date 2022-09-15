فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد إصابتها بمرض خطير

الخميس، 15-09-2022
08:47 ص
أعلنت الفنانة المغربية فرح الفاسي
- عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور
“إنستجرام" - إصابتها بتشوهات في وجهها بسبب مرض عدم توازن الهرمونات،
وتناولها عقارا لإعادة تنظيم الهرمونات في جسمها.
وكتبت فرح الفاسي
- عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام” - لمتابعيها: «شكرا يا
غاليين على الرسائل ديالكم أنا عندي مشكل ديال الهرمونات السبب هو خذيت واحد دواء
رونلي الهرمونات إن شاء الله غدي يتعالج هدشي الله يحفظكم من كل شر».
أعمال فرح الفاسي
شاركت فرح الفاسي
عام 2020 بإنتاج الفيلم السينمائي المغربي
"لامورا" لمخرجه الكبير محمد إسماعيل غمار.
وعرض فيلم "لامورا" أو "الحب في زمن الحرب" أمام لجنة
تحكيم المهرجان بحضور مخرجه وأبطاله، إلى جانب فريق العمل الفني والتقني.
ويعد "لامورا"، الذي حصل على دعم من المركز السينمائي المغربي،
التجربة الأولى لبطلته الممثلة المغربية فرح الفاسي
في مجال الإنتاج، باعتبارها
أحد المساهمين في الشركة المنتجة "IDM
Production"، إذ حاولت من خلال العمل المساهمة في إغناء
المكتبة السينمائية المغربية بعمل تاريخي يعود إلى عقود سابقة تؤرخ للحرب الأهلية
الإسبانية، التي عانى بسببها مئات الجنود المغاربة من دمار نفسي وجسدي واجتماعي.
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