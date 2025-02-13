كشفت الفنانة شهد سلمان، العراقية الأصل والتي تم سحب الجنسية الكويتية منها مؤخرًا، عن تفاصيل حول مشاكلها الأسرية مع زوجها قبل الانفصال.

وقالت خلال ظهورها في بودكاست "تحت الصفر" إن حياتها الزوجية لم تكن مستقرة، حيث كان يعاني زوجها من البخل وكان دائم الشك، يمد يده عليها ويعاملها بكلام جارح، ورغم كل ذلك، كانت تسعى للاستقرار من أجل أولادها.