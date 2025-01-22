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تغريم فنانة شهيرة ومنعها من السفر بتهمة سب طليقها

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الأربعاء، 22-01-2025 12:07 م

 

حكمت محكمة كويتية، لصالح خليل التميمي طليق الفنانة إلهام الفضالة، في قضية السب والقذف التي كان رفعها عليها، وأصدرت المحكمة قرارها بمنع الفنانة من السفر.

 

ونشرت مي العيدان تفاصيل الحكم، وسط توقعات البعض بأن حكم المحكمة كان السبب وراء عدم حضورها لحفل جوي أوورد 2025.

 وكتبت مي العيدان موضحة تفاصيل الحكم على إلهام الفضالة: "المنتج خليل التميمي يكسب قضيته على طليقته الفنانه إلهام الفضالة بمبلغ ٨ آلاف و٢٥٣ ديناراً كتعويض مادي ومعنوي على قضية سب وقذف بحقه، ويمنعها من السفر الله يصلح الحال بس".

وأضافت :"أنا استغرب كان ممكن تدفع بالمطار، وينشال منع السفر بنفس اللحظة من غير توقيع القاضي لإني أعرف الإجراءات".

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