غافل رجال الأمن وهرب.. السعودية تضبط مهرب المخدرات إلى الكويت

الأحد، 19-03-2023
10:45 ص
ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية
، بالتنسيق
مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت
، متهم هارب في قضية جلب 18 كيلوغراماً
من مادة الحشيش المخدرة إلى الكويت
بقصد الاتجار.
ووفقاً لوزارة الداخلية الكويت
ية، فقد تمكن قطاع الأمن الجنائي،
من خلال التنسيق المشترك بين الجانبين، من ضبط المتهم الهارب في الرياض.
وقالت الوزارة، في بيان لها: «يجري التواصل مع السلطات في
السعودية
لاستلام المتهم تمهيداً لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة بحقه».
المتهم الكويت
ي الهارب في قضية جلب 18 كيلوغراماً قد فر مرتين
في موطنه، بعدما شهد مطلع شهر مارس الجاري الحادثة الرئيسية، التي تمثلت بمحاولة إدخال
18 كيلوغراماً من مادة الحشيش عبر منفذ السالمي الحدودي، قادماً إلى الكويت
براً بسيارته،
وطلب رجال الجمارك منه إنزال كل حقائبه بتفتيشها بعد إتمام تفتيش سيارته والتثبت من
خلوها من الممنوعات.
بمجرد نزول الحقائب والبدء في تفتيشها بادر و«هرب بالسيارة»
عبر بوابة المنفذ البري الخاضعة للإشراف الأمني، مستغلاً عدم توقيفه من قبل البوابة
الأمنية، ليعثر لاحقاً رجال الأمن داخل الحقائب على 18 كيلوغراماً من مخدر الحشيش.
نجحت الأجهزة الأمنية في السعودية
في ضبطه خلال وقت وجيز
وتسليمه لبلاده.