تفاصيل إيقاف 180 معتمرًا في مطار القاهرة ورفض سفرهم للسعودية





كشف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو غرفة شركات السياحة، ناصر ترك، عن إيقاف سلطات مطار القاهرة الدولي 180 معتمرا بمطار القاهرة خلال سفرهم للعمرة قائلا: العمرة مش تذكرة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يلزم على المعتمرين باركود للخروج من المنافذ والدخول على بوابة العمرة من خلال هذا الباركود قبل السفر والتأكد من بياناتهم.

وأشار إلى أن الوسيط يتحايل على القانون من أجل التوفير لنفسه، ولا يذهب لشركات السياحة وبالتالي لا يحصل على باركود العمرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن هناك تأشيرات تم إصدارها دون باركود، حيث تم رفض سفرهم لعدم وجود باركود العمرة الصادر من وزارة السياحة.